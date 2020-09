Hartos de los okupas violentos en Zaragoza: "Está mal okupar una vivienda, pero está peor no respetar a los vecinos"

Para darles voz y puedan explicar la situación que están viviendo el programa ha tenido en directo a Melchor, uno de los vecinos que lleva en el barrio toda la vida: "Era un lugar fantástico, la gente era agradable y todos nos conocíamos, pero desde hace unos 3 años no sé que ha pasado que estos bloques están okupados por españoles que son los que crean los problemas, los que amenazan de muerte, tengo un amigo que le han dicho que le quemaría la casa si decía algo. Los vecinos tienen miedo, este verano se me han ido cuatro familias, llevamos tres años de locuras, se han ido cinco que yo conocía y se quiere ir más gente, todo el que tiene niños". El vecino ha querido explicar que no van contra todos los okupas, sino con los violentos que les hacen la convivencia insoportable: "Está mal okupar una vivienda, pero está peor no respetar a los vecinos. Aquí hay uno que se comporta perfectamente y nadie se queja porque respeta".