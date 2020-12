Jordi, amigo íntimo de Rafael Amargo: "Le conozco desde hace 9 años y jamás ha tomado algo delante de mí"

Jordi, amigo de Amargo, asegura que nunca había visto indicios de nada

Para hablar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días con el coreógrafo el programa ha hablado en directo con Jordi Gil, amigo de Rafael Amargo, que explica que tienen una relación muy estrecha y que estaba seguro que iba a quedar en libertad: "Yo sabia desde un principio que no seria lo que se está diciendo de él, ni mucho menos". Y que no se esperaba esto para nada: "Por su colección de arte estamos trabajando juntos y he compartido un montón de horas estos últimos meses tanto en la galería como en su casa y no he visto indicios de lo que se ha llegado a decir".