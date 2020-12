Ana Rosa reacciona tras ser nombrada por Rafael Amargo a la salida de los juzgados: "Lo han dejado libre"

"Tengo fuerza, no; voy a echar unos cojones como no los he echado nunca, mañana voy a romper la tabla", cuenta enfadado el bailaor. Luego, mira a cámara y envía otro mensaje a 'El programa de Ana Rosa': "En estos momentos, la gente que tenéis poder y sois grandes tenéis que demostrar y apoyar a la gente, porque sino parece que os laváis las manos en el buen sentido de la palabra".