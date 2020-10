La llamada que delata a Salva y Maje como autores del asesianto de Patraix: "Así cobras el seguro"

La llamada que destapa a los autores del asesinato

Maje llama corriendo a Salva con la preocupación de que se sepa quién es el asesino de su marido: "Mi madre se puso a llorar, yo imaginate, el corazón no me cabía...". Tras escuchar esto, Salva le responde fríamente: " Bueno, así cobras como me decías el seguro de Santa Lucía ".

"Me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando", dice Salva. Maje, muy preocupada insiste: "¿Cómo lo sabes?". El asesino finaliza: "Porque cómo me van a investigar, ¿desde su casa? Además, yo soy una persona normal, ellos no pueden pinchar mi teléfono si no me detienen, no soy un terrorista".