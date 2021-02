Los datos de la pandemia no son nada alentadores, pero ni siquiera esto es suficiente para que algunas personas sigan sin cumplir las normas. Este fin de semana multitud de reuniones y fiestas ilegales han sido intervenidas y desalojadas. Patricia Pardo no entiende que sigan sucediendo este tipo de situaciones y las ha querido denunciar: "Por desgracia hay gente que no se quiere enterar de que tenemos un problemón y por eso queremos ofrecerles las imágenes más".