Los vecinos de Ceuta, alarmados tras la muerte a tiros de un menor: "Los críos juegan con pistolas por la calle..."

Julia, vecina afectada, se pronuncia contra la violencia que les tiene amenazados: "Por desgracia, lo estamos normalizando y no debería ser así". Por otro lado, la mujer comenta cómo es la zona: "Son dos barriadas muy humildes de gente trabajadora, no son barriadas marginadas, no siempre ha habido problemas". Jóvenes armados con machetes y katanas siembran el pánico en Los Rosales. Julia señala que la violencia en Ceuta lleva aumentando desde hace "ocho años".