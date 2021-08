En 'El programa del verano' conocíamos la versión de Saray Montoya , que ha pasado de víctima a acusada. La exsuperviviente y concursante de 'Los Gipsy Kings' aseguró que recibió 14 puñaladas y acusó a su suegro y su cuñado . La familia política de Saray dice haber denunciado una amenaza que se produjo el 31 de julio. La presunta víctima desmiente esto: "A día de hoy no nos consta que el juzgado exista ninguna denuncia contra mí".

El abogado de los acusados, Ricardo Corzo aclara que "la narración de los hechos no ocurrieron como esta señora ha comentado". Además, la denuncia de sus clientes consta en el juzgado número 7 de Sevilla. Ricardo Corzo lanza un mensaje muy contundente a Saray: "Si dice que no tiene conocimiento de estas denuncias, igualmente podemos decir que nosotros no tenemos parte de lesiones ni copia de la denuncia de esta señora”.