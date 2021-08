Saray Montoya, acusada de haber iniciado la pelea: "Tienen que demostrarlo. Han lanzado un artículo sin argumentos"

Además, ha desmentido las acusaciones que su familia política ha lanzado contra ella: "Ellos siguen desaparecidos. Ellos tienen que demostrar lo que están diciendo de mí porque yo sí tengo pruebas que son lo que me han hecho. Ellos han lanzado un artículo sin argumentos".

Además, asegura que no les consta ninguna denuncia: "A día de hoy no nos consta que el juzgado exista ninguna denuncia contra mí".

Saray Montoya tiene claro lo que habría pasado si no hubiese interpuesto una denuncia contra ellos: "Si no denuncio y me protege la policía, habrían venido a rematarme".