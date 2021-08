Saray Montoya: "Mi cuñado nos dio puñaladas por todo el cuerpo y pidió la escopeta para rematarnos"

La víctima explica que no había un motivo de peso para que esto sucediera, todo comenzó por una pelea entre hermanos, "una pelea telefónica de varios días". Cuando la familia de Saray Montoya se contagió de covid no recibieron ninguna llamada preguntando ¿cómo estáis?, ahora que la hermana de su marido tiene el coronavirus ellos tampoco han llamado. Saray Montoya cree que podrían haber pensado: " Si no te duele tu hermana vas a ver lo que hacemos a tu mujer y a tu hija" .

La exconcursante de 'Supervivientes' comenta que hace mucho tiempo que no tienen relación, pero que debían "vivir con ese rencor, ese odio y esa ira". Con la voz temblorosa y llorando, nos cuenta que no entiende cómo han podido acuchillar a su hija "me la habéis querido matar", " a tu sobrina, yo no soy tu sangre pero tu sobrina si".