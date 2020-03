María Teresa Campos, a Ana Rosa: "Te quiero, te respeto y te admiro"

Momento histórico en la televisión con el encuentro de las dos presentadoras

María Teresa Campos: “Todavía no he conseguido entender por qué me ha pasado esto”

María Teresa recuerda la época en la que presentaba ‘Día a día’

María Teresa Campos ha visitado el plató de 'El programa de Ana Rosa' con motivo del 30 aniversario de Telecinco. La presentadora ha recordado sus inicios en la televisión y en Telecinco y se ha mostrado muy cariñosa con Ana Rosa Quintana. "Te quiero, te respeto y te admiro", ha comentado María Teresa al terminar la entrevista. "Yo te admiro, Teresa. Todos hemos aprendido de ti", le respondía Ana Rosa.

María Teresa: "Todavía no consigo entender por qué me ha pasado esto"

Durante la entrevista, María Teresa Campos ha recordado sus inicios en televisión y también sus momentos más difíciles. Ana Rosa le ha preguntado si recuerda su primer día de trabajo y María Teresa ha respondido que recuerda mejor sus últimos días en Televisión Española y en Telecinco.

“Llega un momento en que uno está para retirarse o hacer lo que le gusta, yo no me retiro a pesar de mi edad porque me llena mucho la vida tener algo que hacer. Me veo sentada en un sillón y si no tengo nada que hacer me llega el coronavirus", ha comentado la presentadora.

María Teresa ha recordado la emoción de su último día en Telecinco y ha explicado cómo lo vivió. “Yo siempre digo que me fui sin quererme ir, porque realmente yo no me quería ir, pero las cosas se sucedieron de una manera que me fui”.