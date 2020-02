María Teresa no quiere que le hablen de Edmundo Arrocet: “Al muerto no me lo nombréis más”

María Teresa Campos está buscando nueva casa mientras que continúan saliendo informaciones sobre su expareja, Edmundo Arrocet. La presentadora ha sido más clara que nunca en su negativa a la hora de hablar del humorista: “No quiero que me lo nombréis más, al muerto no me lo nombréis más” .

María Teresa ha explicado que no tiene nada más que decir sobre su ruptura con Bigote: "Lo he dicho todo, con mucha educación y sin molestarle a él". Preguntada por una supuesta exclusiva que Edmundo Arrocet podría estar negociando, ha contado que no es problema suyo. "Si por la parte de él quieren seguir hablando, es problema suyo y a mí no me afecta ninguna cosa suya, ninguna". "Yo he vuelto a vivir", dice de forma directa y zanjando el tema.