Yola Berrocal pide perdón a Joaquín Prat: "Llamé al fotógrafo y me arrepiento"

Joaquín Prat ha aceptado las disculpas de Yola: "No te guardo ningún rencor"

Yola: "Me encantabas porque eras súper divertido y fueron momentos muy mágicos"

Yola Berrocal asegura que no cobró nada por esas fotografías

Después de 12 años sin hablarse, Yola Berrocal ha contado en 'El Programa de Ana Rosa' toda la verdad de lo que pasó con Joaquín Prat para que el presentador rompiese cualquier tipo de contacto con ella tras ser fotografiados en un parque. "Es evidente que tú y yo nos conocimos, tuvimos un aquel y nos vimos dos veces ¿Por qué no nos volvimos a ver más", le ha preguntado Prat nada más ver a la ganadora de 'La Casa Fuerte'.

Yola ha comenzado a relatar lo que pasó hace 12 años, cuando ella y Joaquín Prat habían quedado para conocerse: "Nos conocimos en el gimnasio y nos quedamos mirando. Nos saludamos y luego nos volvimos a ver en un sitio de copas y un día te llamé. Quedamos en un bar, estuvimos hablando y fuimos a un parque. Yo tengo muy buen recuerdo de ese día porque me encantabas como persona porque eras súper divertido y fueron momentos muy mágicos. Unos días antes hablé con una persona y me propuso hacer unas fotos con algún famoso. En ese momento yo estaba trabajando en televisión y no lo necesitaba. No lo iba a hacer, pero luego quedé contigo y antes de quedar contigo le llamé".

Visiblemente arrepentida, Yola ha asegurado que no cobró ni un solo euro por esas fotografías: "No sé que me llevó a hacerlo y lo pienso muchas veces porque no cobré dinero y es la única vez que he hecho esto. Te quiero pedir perdón porque me arrepiento muchísimo, lo siento por ti y por toda tu familia porque fue una traición a tu confianza".

Tras aceptar sus disculpas, Joaquín Prat ha confesado cómo se sintió hace doce años: "Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te guardo ningún tipo de valor es que siempre he alabado tu paso por los concursos".

Parece que Joaquín Prat caló hondo en Yola, ya que a día de hoy se sigue preguntando qué habría podido haber entre ellos si no hubiese llamado a aquel fotógrafo. "En cierto punto te lo agradezco porque pocos meses después conocí a mi mujer y tengo una familia maravillosa", le ha respondido el presentador.