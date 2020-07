Yola desvela el motivo de su enemistad con Leticia y todo lo que pasó con Cristian: "Su mano iba a mi peluche"

"A Leti le paré la música cuando ella estaba haciendo playback y le sentó súper mal"

"Cristian y yo nos fundimos en un beso con lengua"

Yola, a Cristian: "No quiero saber nada de ti porque eres una persona que me resta y no me suma nada"

Yola Berrocal, la reina de los realities, ha estado en 'El Programa del Verano' para contarnos todos los secretos de 'La Casa Fuerte' y desvelarnos los detalles de las cosas que no pudimos ver.

Aunque entró como enemiga de Leticia Sabater después de casi 20 años sin hablarse, la pareja hizo las paces inmediatamente y su amistad ha salido más reforzada que nunca. Ahora, Yola nos ha contado cuál fue el motivo de su enfado: "Leti fue a un programa donde trabajaba a cantar y le paré la música cuando ella estaba haciendo playback y le sentó súper mal. Leti y yo no nos conocíamos muchos y al final he encontrado a una persona fantástica. Me gustaría hacer algo divertido con ello, algo tipo 'Martes y Trece' o algún programa".

Además, ha querido agradecer el apoyo que le han brindado todos los miembros de 'El Programa del Verano' durante su paso por 'La Casa Fuerte': "He visto cómo me habéis defendido y quiero agradeceros de verdad lo muchísimo que nos habéis apoyado durante nuestro paso por la 'Casa Fuerte'.

Yola se ha mostrado decepcionada con Iván y Oriana, de los que no guarda buen recuerdo: "Han sido la peor pareja. Iván parece una persona angelical, pero luego es un traicionero. Por ser amigas de Maite nos empezaron a tratar peor y no nos querían dar ni comida", ha contado.

Sobre Cristian Suescun, Yola se ha pronunciado y se ha mostrado decepcionada con él: "Sé que él siempre va a negar la reacción fisiológica que tuvo cuando le di el masaje, pero yo estaba allí y lo noté. Creo que me ha negado porque querrá recuperar a su novia, pero no lo sé".

Además, ha desvelado todo lo que pasó entre ellos: "Él ha venido a buscarme un montón de veces para darme un beso y en la fiesta de leti me dio un beso delante de todos mis compañeros. El famoso día del masaje me quité yo porque la mano iba al peluche. Empecé con el masaje y yo notaba que eso... lo que estaba pasando. Le besé en la oreja y se giró para darme un beso y ahí fue donde nos fundimos en un beso con lengua. Se vino arriba y pasó lo del peluche, ahí fue cuando yo me retiré. Me siento utilizada por él porque no sé si las cosas que me decían eran verdad o mentira. Me decía cosas como que era su luz celestial o les decía a los chicos que yo era suya".