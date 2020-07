Yola Berrocal y Leticia Sabater, ganadoras de 'La casa fuerte'

Noche dura para Yola

Los planes de futuro de Macarena y Rafa Mora

La última junta y el 'zasca' de Oriana

No sabemos a qué compañeros de 'La casa fuerte' invitarán Rafa y Macarena a su boda, pero lo que sí parece claro es que a la de Fani y Christofer no va a ir Iván. Los concursantes han tenido un duro enfrentamiento en la última junta y Oriana ha acabado dándole un 'zasca' a la que la semana pasada era su 'best friend': Fani. "Le has suplicado mil veces a Iván que fuese a tu boda", le ha soltado.