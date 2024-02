‘El Ovejas’ pide volver al cristianismo para poder sacar a la Virgen de la ermita en las fiestas de Peñafría: “Quítame de moro ya”

‘El Ovejas’ se ha lanzado a celebrar las fiestas patronales de Peñafría después de años sin celebrarse. Cuando un periodista visitó el pueblo para preguntar al alcalde por sus fiestas patronales , ‘El Ovejas’ no dudó en afirmar que se siguen celebrando y se ha aventurado a organizarlas ¡con tan solo 24 horas de antelación !

Una de las actividades a organizar es una procesión en la que la Virgen sale de la ermita de Peñafría. Cuando ‘El Ovejas’ se ha acerado a la ermita para organizar el evento con el párroco, este le ha contestado indignado que “ un moro no saca a la virgen ”, y es que el pastor se convirtió al islam hace pocas semanas.

“Yo me hice moro por amor, a mi Alá no me hace ni fú ni fá. Yo soy cristiano soriano”, replicaba ‘El Ovejas’. Ante estas afirmaciones del pastor, el cura le ha dicho que, si tan claro lo tiene, que vaya a desconvertiste del islam.