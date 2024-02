Mariajo consigue ‘engatusar’ a Moncho y tienen sexo en Peñafría: “Es un intercambio de energías sano”

Mariajo se había fijado en Moncho y aunque le había mandado indirectas , este parecía no darse cuenta. Ella finalmente le h a confesado sus intenciones de tener sexo con él y Moncho se ha mostrado encantado. A lo largo del episodio tienen varios encuentros … ¿Cómo acabará la historia entre ambos?

Mariajo se insinúa a Moncho, hasta en la cama, pero este parece no darse cuenta. Ella opta por confesarle finalmente sus sentimientos al grito de “llevo insinuándome una semana como una gilipollas”. Estas palabras pillan por sorpresa a Moncho, quien pronto se ofrece a tener sexo con Mariajo, ante la sorpresa de esta: “Yo no tengo ningún problema en hacerlo. No desde una implicación emocional, pero sí como un intercambio de energías sano, si a tu te parece bien”.