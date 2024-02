Moncho regresa al pueblo y se lleva una sorpresa al reencontrarse con Ruth: “Estoy con Laura"

"Me vendí al capitalismo, me decía que lo hacía por el planeta, pero el capítalismo ecológico e s igual de tóxico y vanidoso del otro ", confesaba Moncho a su maestro y este le aconsejaba: "La respuesta está en volver a ser lo que eras , solo así el karma regresará a tu lado".

Tras ponerse al día, Moncho le contaba el cambio que había decidido dar a su vida y no se esperaba la respuesta de Ruth al preguntarle por su casa. "Tú y yo estamos separados, ahora estoy con Laura", confesaba ella. "Como me dejaste por capitalista pensé que al no serlo...", le decía este, aunque recapacitaba sobre esto: "Asumido, me trastoca un poquito, pero el Moncho renacido no siente ni apego ni sufrimiento".