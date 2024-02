Las primeras decisiones del Ovejas como alcalde revolucionan Peñafría: "¡Eso es corrupción!"

El primer cambio que han notado los vecinos con la llegada de Ovejas como alcalde han sido los horarios de las reuniones y, es que, les ha sacado de la cama a las 06:30 horas para contarles sus primeras decisiones, que no les han parecido a todos por igual.

En su primer pleno, ha tenido que afrontar el lio familiar en casa de Arsacio y María. " Me quiere meter a dos personas en casa de sopetón", confesaba María y es que este había propuesto a su novia irse a vivir con ellos junto a su hijo. Algo, que tras mucho hablarlo, Ovejas conseguía resolver pese a las quejas de Carla, aunque esta iba a pedirle tener un importante gesto para el pueblo y este accedía.

De nuevo, les tocaba madrugar a los vecinos para que el alcalde, desde la ventana, les advirtiese de algo: "Para ser un pueblo diverso se va a alzar en el Consistorio la bandera LGTBIQ+". "Es un gesto importante" , creían algunos y lo aplaudían, pero otros no estaban nada de acuerdo con haber tenido que madrugar por esto, entre otras cosas. "Es una mamarrachada" , le dejaba saber Arsacio y le hacía entender a Ovejas que, para ser un buen alcalde, hay que saber ser firme y, este, terminaba asegurando que "se iba a convertir en el alcalde del no".

El primero que se llevaba un 'no' del alcalde era Nacho cuando proponía poner más tarde las reuniones, pero no iba a ser el único. Juanjo, que había firmado un contrato para poder filmar su película en el pueblo con Cándido, iba a recibir una negativa por el Ovejas para poder hacer esto que, incluso rompía el contrato anterior.

Pero Juanjo, no iba a darse por vencido, ante el agobio del Ovejas con sus nuevas ocupaciones, le iba a proponer algo, conseguirle alguien que hiciera de pastor para sus ovejas y le ofrecía a su hijo, que iba a aprender. Pero esto en el pleno no se veía bien, Carla le llamaba la atención por esto: "Eso es corrupción". Y, es que, de lo que se ha dado cuenta el Ovejas es que no llueve a gusto de todos en Peñafría.