'En el nombre de Rocío', capítulo 0 completo en HD (17/06/22)

“Querida Rocío, la dirección de ‘La fábrica de la tele’ que va a grabar el programa sobre la vida de tu madre se ha puesto en contacto conmigo para pedirme que intervenga en el mismo hablando de mi relación con tu madre. He declinado la invitación porque, como tú sabes, mi política ha sido siempre la de no intervenir en los medios a pesar de las numerosas ofertas que me hicieron. Sin embargo, estoy encantada de contarte a ti los recuerdos que tengo de mi relación con tu madre y con todos vosotros, no sé si lo que te voy a decir te servirá para confirmar cosas que tú ya sabes o si te servirá para que conozcas hechos de la vida de tu madre que no conoces y de los que yo formé parte…”.