Rocío Carrasco rompe una lanza a favor de Ana María Aldón: "A ella no la voy a meter en esto"

Rocío Flores Carrasco colabora en ‘El programa de Ana Rosa’, Rosa Benito y Gloria Camila en ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’, Ana María Aldón y Raquel Mosquera en ‘Viva la vida’… ¿ sacan rédito los familiares de Rocío Carrasco con sus apariciones en estos debates? La hija de Rocío Jurado no tiene duda alguna:

“Quitando a la mujer de José (Ana María Aldón), que es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación y por lo tanto no la voy a meter en esta familia, yo creo que el resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio, solo con que yo haga esto se aseguran no sé cuantos meses de trabajo”.