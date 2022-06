Rocío Carrasco sentencia a los Mohedano mediáticos al llamarlos 'jauría': "Estuvieron en Houston para mantener esa fachada"

“Si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo”, continúa explicándose Rocío. Además, ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez, Rocío añade que sus tíos no eran nada generosos con su madre, o al menos no igual.

“No eren generosos con ella porque cuando alguien es generoso con otra persona es a cambio de nada. A mi no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor”, sentencia.