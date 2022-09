Rocío Carrasco: "Raquel Mosquera puso la inscripción de la tumba de mi padre sin hablar conmigo, por eso la voy a cambiar"

Según la versión de Raquel Mosquera, ella se puso en contacto con una persona cercana a la familia y le dijo que pusiese en la lápida lo que tuviese que poner. En una entrevista, la peluquera dijo que la lápida no es de ella y que Rocío también puede poner lo que quiera. "Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar y lo voy a hacer con el consentimiento de mis tíos, sobrinos y familia. Esa sí es su familia. Ese panteón hoy por hoy es mí. Ahí están mis abuelos y mi padre y ahí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido", advierte Rocío Carrasco.