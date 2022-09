Rocío Carrasco no perdona lo que pasó en casa de Raquel Mosquera el día que murió Pedro Carrasco: "Se llevaron el cuerpo de mi padre sin poder despedirme de él"

'En el nombre de Rocío' , La hija de Pedro Carrasco y de Rocío Jurado cuenta, todavía sin poder contener las lágrimas, cómo se enteró de la muerte de su padre: "Estaba en un centro comercial con la madre de Fidel y él la llamó para que volviésemos a casa. Cuando llegué, Fidel estaba en el pasillo y me dijo que a mi padre le había dado un infarto. Yo le dije que al día siguiente íbamos a verle a Madrid, pero él negó con la cabeza y me explicó que había fallecido".

Hay algo que Rocío Carrasco no ha perdonado a la familia de Raquel Mosquera y es no haberse podido despedir de su padre en la que era su casa: "Fidel le pidió a alguien de la familia de Raquel Mosquera que no se lo llevaran de la casa hasta que llegara yo porque quería despedirme de él allí, pero tampoco me dieron esa oportunidad", cuenta entre lágrimas.