Rocío Carrasco destapa todas las mentiras que Raquel Mosquera ha contado sobre ella y en nombre de Pedro Carrasco: "No tiene sentimientos hacia el que fue su marido"

Pedro Carrasco murió sin testar, su viuda Raquel Mosquera tiene una cuota de viudedad y Rocío es declarada heredera universal. Se hizo, por tanto, un cuaderno particional en el que se reparten los bienes de Pedro: “Yo le digo a ella que, de todos los trofeos, me gustaría tener el cinturón de Campeón del mundo, aunque fuese una réplica y que se quede ella con el original. Pero eso nunca sucedió, no me dio ni el original ni la réplica. Eso es de no ser buena persona, pobrecita de ella. Me da rabia porque miente en una cosa que es clara y concisa”. Además, cuenta Rocío que Raquel se comprometió a darle fotos familiares, pero solo le pasó veinte. Aunque no eran fotos de Pedro, la Jurado y ella, sino de Pedro solamente.