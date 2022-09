Jorge Javier Vázquez reacciona a las palabras de Paloma San Basilio: "La gente habla sin saber"

Paloma San Basilio visitó 'Déjate Querer' y dio su opinión sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y el clan Mohedano: "Todo este mundo en torno a ella me parece lamentable. No se lo merece. Ella no se merece estas luchas de poder. Al final resulta que todo es por dinero, había una secuela de personas viviendo de ella y exhibiendo la intimidad de una persona que nunca lo hizo", aseguraba la cantante.