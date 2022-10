Rocío Carrasco responde a Rosa Benito: "Me queréis ver medicada en la cama y callada, y no va a ser así"

Rosa Benito llama a 'Fiesta' para desmentir a Rocío Carrasco

"Mis hijos han vivido de sus padres", aseguró la colaboradora

Rocío Carrasco ha respondido en el plató de 'En el nombre de Rocío'

Rosa Benito dio unas fuertes declaraciones sobre Rocío Carrasco en 'Fiesta': "Llevo tres meses que no quiero entrar en nada de eso, lo tengo super claro. Estoy oyendo muchas barbaridades que son inciertas. Como cuando dice que si Rocío vomito, que si se desmaya. Que estaba su hija. ¿Si hubiera pasado eso pensáis que esa gala no se corta y se va a su casa?", dijo la peluquera.

"¿De qué estamos hablando? Me duele que se pueda permitir todo esto. Nosotros lo hemos tenido todo con ella. Peor ella también lo ha tenido con nosotros. Yo he trabajado muchísimo. Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres porque he tenido ovarios de sacarlos adelante. Yo le respondería a ella, pero serían unos titulares tan enormes… y es lo que ella está deseando y no lo vamos a hacer", brotó Rocío contra su sobrina.

En el plató de 'En el nombre de Rocío', la hija de 'La más grande' ha respondido a estas palabras: "Lo que demuestra es que lo han hecho siempre y que lo siguen haciendo. La excusa en la primera parte del documental era que no sabían cómo esta. Hoy en día saben cómo he estado, cómo estoy y siguen tirando por lo que a mí más daño me podría hacer en un momento", explica.