Rosa Benito explota, emocionada, para desmentir a Rocío Carrasco: "Llevo tres meses callada"

La docuserie 'En el nombre de Rocío' no agrada a todo el mundo y Rosa Benito se ha mostrado muy disgustada con algunas de las cosas que su sobrina, Rocío Carrasco está contando (como lo que pasó con el dinero de la última gala de 'la más grande'). La exmujer de Amador Mohedano llama en directo a Emma García en el estreno de 'Fiesta' para frenar lo que ella considera que es injusto y para desmentir a la hija de Rocío Jurado.

"Lo que se está diciendo no es lo que yo he vivido. Yo he vivido otras circunstancias, otros momentos, muy bonitos… lo que se está diciendo no es lo que yo conozco", comienza a decir Rosa en una clara intención de desmentir todo lo que cuenta su sobrina en el documental. Dice llevar mucho tiempo callada, escuchando todo lo que dice Rocío Carrasco, pero ya no ha podido aguantar más y, visiblemente emocionada, protagoniza esta llamada en directo.

"No quería entrar en nada de esto, estoy oyendo muchísimas barbaridades. Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío Jurado, ese es mi titular. ¿Vosotros pensáis que Rocío no tenía un seguro maravilloso? Lo tenía y era muy bueno. Estamos hablando de Rocío Jurado. Me parece súper fuerte que se diga eso, que si se desmayó, que si vomitó… se dicen unas barbaridades que son inciertas. Si hubiera pasado todo eso ¿no pensáis que su familia no se hubiera llevado a Rocío a casa? Ella estaba enferma, sí, pero tenía mucha ilusión por subirse a un escenario", confiesa.

Con la voz entrecortada por la emoción que le produce todo esto, Rosa reconoce que todo este asunto le duele mucho: “Me duele que se pueda permitir todo esto. El problema es que lo cuenta Rocío Carrasco. Amador Mohedano está feliz, viviendo como él quiere y su hermana ha confiado siempre en él. Debería valernos las palabras de Rocío Jurado, donde ella agradece a Gloria, Amador y Juan de la Rosa”.

El mensaje de Rosa Benito a Rocío Carrasco

Además, Rosa aprovecha para enviarle un mensaje a Rocío Carrasco: "Le voy a decir que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante, de los que estoy super orgullosa del padre que ha n tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida. No quiero seguir. le respondería a ella y le diría cosas, pero son unos titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo voy a hacer. Voy a dejar que pase un poco el tiempo. A lo mejor hay otros que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar dinero".

