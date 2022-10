María Patiño brota contra Ortega Cano: "¿Por qué no estás tú con José Fernando cuando le dan permisos?

"Me niego a responsabilizar a ningún asesor de la actuación de Ortega Cano esta mañana. Para nada, él ha reflejado su manera de sentir y su manera de ver lo que sigue sin querer ver. Solo hay una víctima que se llama Rocío Carrasco", ha comenzado diciendo la periodista. "No está con sus hijos no porque no le de la gana. Si Rocío Carrasco llorase y se rasgase las vestiduras, la convertiríamos en una víctima. En el momento que vemos una tía entera con seguridad que habla con aplomo se convierte para algunos en verdugo porque no llora como Ortega Cano por los platós".