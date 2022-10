Rocío Carrasco: "Ortega le decía a Rocío Jurado que no le iba a dar hijos porque tenía la edad de su madre"

"Me da vergüenza esto, tiene una obsesión por la virilidad", ha asegurado la hija de 'La más grande' desvelando los duros reproches que él le hacía a Rocío Jurado. "¿Tú te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y le decías que no te podía dar hijos porque tenia la edad de tu madre? Si te dicen que mandes un mensaje a tu mujer un y dices eso mejor cállate. Respeta a las mujeres. La virilidad no esta en el semen, esta en el respeto que se tiene a las mujeres".