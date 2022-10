Ortega Cano confirma que irá por lo "judicial" contra Rocío Carrasco: "Rocío Jurado estará sufriendo y muy dolorida"

"Lo de Rocío Carrasco es algo muy fuerte, está hablando blasfemias sobre mí y su familia. No lo entiendo. Me gustaría que se pudiera arreglar, pero lo veo imposible. Siempre trato de mediar para que la gente no sufra y no lo pase mal", explica el entrevistado ante Ana Rosa. Por último, Ortega Cano es muy claro con la hija de Jurado: "En el fondo me preocupa Rocío Carrasco y por quién está asesorada, que es su marido".