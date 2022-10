El día que Rocío Carrasco tuvo que ir a buscar a su madre a la puerta de Yerbabuena: "José Ortega Cano la echó de casa en varias ocasiones"

En el último capítulo de 'En el nombre de Rocío' , la hija de la 'más grande' no solo ha hablado de la apertura del testamento de su madre, también de cómo se portó José Ortega Cano con ella y de uno de los episodios más duros que protagonizó la pareja y del que ella fue testigo.

Según Rocío Carrasco, José Ortega Cano habría echado a su madre de la Yerbabuena en varias ocasiones, y cuenta el día que tuvo que ir a buscarla en plena madrugada: "Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas", ha explicado.