Inédito | Los audios que demuestran la rivalidad que existe entre los Ortega y los Mohedano

'En el nombre de Rocío' ha mostrado audios inéditos que demuestran la rivalidad que existe entre la familia Mohedano y los Ortega Cano y es que, aunque no es ningún secreto que había una guerra abierta, sus propias palabras se convierten en nuevas pruebas.

La decisión de llevar a Gloria Mohedano y a su marido a trabajar a la finca no sienta nada bien a los hermanos del extorero, algo que demuestra un audio inédito de Eugenio Ortega: “Él apoya mucho a su familia y los demás no somos familia. Yo estoy pasando muy mal momento y dependo de una paga muy triste y él le da trabajo a toda la familia de su mujer, los demás no contamos para él”.