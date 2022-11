Teresa Lázaro, tata de Gloria Camila y José Fernando: "Yo era la que cuidaba a los niños, no Gloria Mohedano"

Entró a la familia de Ortega Cano el día 14 de octubre en 2006 y desde ahí vivió infinidad de momentos junto a él, sus hijos y la familia. Y aunque no escuchó mucho hablar de Rocío Carrasco, si ha escuchado algún comentario de Ortega Cano hacía ella cuando llamó para pedir el coche de su madre: “No me esperaba yo esa contestación de él hacia ella . Yo le veía como muy educado, muy correcto”.

Teresa asegura que el extorero le sigue debiendo dinero : “Tacaño como el puño de la hermandad, a mí me debe dinero. Me debe 300 euros de Montealto, de limpiar toda la finca y de todos los fines de semana".

No duda en desmentir que fuera Gloria Mohedano la que cuidaba de los niños: “Yo. Gloria en ‘Montealto’ no. En ‘Hierbabuena yo. Allí Gloria llegó dos o tres veces para hablar con Ortega y eso. No ha llevado nunca a los niños al colegio, que me lo diga a mi en la cara”.