¿Qué notamos al cambiar nuestra alimentación? beneficios físicos y mentales

El primer beneficio que podemos notar es a nivel digestivo. Vamos a notar una digestión mucho más ligerita , nos encontraremos mejor, no necesitaremos tener esa siesta post comida ni nos notaremos ese cansancio . Lo que si notaremos, a medio plazo y a nivel mental, es un positivismo , ese optimismo y mejor humor. Es importante saber que al principio vamos a pasarlo un poquito mal cuando cambiamos la alimentación y restringimos, por ejemplo, los azúcares , los ultraprocesados... pero no solo vamos a notar inmediatamente esos beneficios en nuestro cuerpo, sino que mentalmente los vamos a tener también.

Por tanto hay que sacar la motivación y hacerlo con esa ilusión. A veces cuando hacemos ese cambio de dieta, nos puede entrar un poquito de ansiedad , es normal, pero ahí también juega un poquito que no debemos ser radicales. A veces queremos pasar de noche a la mañana al cambio, por ejemplo, de repente mañana empiezo ya la dieta: una manzana en todo el día. Hay que mantener esa dieta mixta de comer variado , pero simplemente vamos reduciendo un poquito , sobre todo reduciendo los alimentos ultraprocesados que hemos dicho, que no son tan buenos, mantener un poquito esa dieta natural y hacerlo poco a poco.

Paulatinamente, nos vamos adaptando ya que somos personas o animales de costumbre, nos vamos acostumbrando y disfrutando los beneficios. A veces decimos, "venga, el lunes me pongo a dieta y entonces quitamos todo" y quizá eso sí nos va a generar más ansiedad, que es lo que estamos intentando evitar. Puedes hacer, por ejemplo, quitar primero solo azúcares o primero solo ultraprocesados para reducir la grasa.

Para esa gente que ya ha cambiado la alimentación a través de ver 'Enphorma' y está notando esa ansiedad, esas ganas de "ahora me comería x cosa" hay que ser conscientes de que lo que estás haciendo es desde la ilusión y las ganas de notar los beneficios, poco a poco iremos viendo cómo vamos mejorando, cómo nuestro estado de ánimo va mejor. Eso va a hacer que al final nos volvamos adictos a cuidarnos , a sentirnos mejor. Y ya poco a poco vamos a querer rechazar cada vez más esos alimentos que no nos vienen bien.

Es normal darse un capricho de vez en cuando, aunque depende de lo que le llamemos capricho. La mentalidad de la que habla Marcus Cooper se basa en que al final, el cambio viene de ti mismo, que te quieres cuidar, porque has notado los beneficios que hay. Nadie te lo ha impuesto, sino que has probado a comer esa dieta que al final te hace sentir bien todos los días. Por ejemplo, él no siente la necesidad de comer comida basura porque tiene claro que le gusta cuidarse, esta sería la clave.