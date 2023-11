La detención de Ezequiel tras el chivatazo de Dulce a la policía: "Me vas a tener que explicar muchas cosas"

La llegada del comisario Romero revolucionaba todo y esto ha terminado con Ezequiel en el punto de mira por todos sus negocios con Dulce, aunque este siempre tiene un as debajo de la manga, pero no siempre es suficiente.

Aquí empezaba el momento de Dulce, que accedía a esto y ponía el cebo a Ezequiel: “Las armas que conseguiste no sabemos donde están, el ‘Tente’ nos la ha jugado, no sabemos dónde encontrarle, casi le cogemos hoy por los pelos, pero ya no está en La Fundación”. Y este no dudaba en ponerse manos a la obra: “De eso me ocupo yo”.