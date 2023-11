El trágico suceso que impide que 'Tente' cambie de vida tras recibir la ayuda de Tirso

'Tente' estaba amenazado de muerte por los pandilleros tras robar las armas que habían conseguido a través de Ezequiel, motivo por el que Tirso no dudaba en tenderle la mano y acogerle en su casa para protegerle, aunque esto no iba a poder ser para siempre.

Tras muchos intentos, Tirso llegaba a la conclusión de que el joven no se podía quedar en el barrio, corría mucho peligro mientras los pandilleros le buscaban por todas partes , por ello decidía que prestarle dinero y un contacto en zaragoza para que pudiera empezar una vida nueva lejos de todo.

El joven no tenía nada claro esto, afirmaba que le gustaría quedarse en el barrio, pero bien sabía que esto no era posible en este momento, por ello terminaba decidiendo que lo mejor era poner rumbo a Zaragoza. Tirso no dudaba en acompañarle a la estación de autobuses para despedirse de él en sus últimos momentos en el barrio.