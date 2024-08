Luis Zahera cuenta cómo es actuar con José Coronado: "Parece que nació en un plató; es el orden y yo soy el caos"

En las grabaciones de esta nueva entrega de capítulos, los actores hablaron con esta web y anticiparon cómo continúa la trama. Tal como nos dijo José Coronado, "hay un antes y un después" de la muerte de Irene , que marcó el final de la temporada 3. Mientras el protagonista, Tirso Abantos (Coronado) se sume en la oscuridad por haber perdido a su nieta , Ezequiel, el policía que encarna Luis Zahera, busca también salir adelante pero por otras razones. Y aunque ambos actores se lleven muy bien fuera de escena y disfruten trabajar juntos, sus personajes no van a coincidir demasiado de ahora en más: "Se me enfrió la relación con Tirso. Tendré más con otros personajes nuevos que habrá en esta temporada" , nos cuenta en exclusiva Zahera, con cierta pena por dejar atrás las horas de rodaje con su compañero.

Para Luis, José Coronado "nació en un plató": "Controla absolutamente todo", nos ha dicho con profunda admiración. En cambio él, según admite, es "el caos". "No digo lo que pone en el texto, en cambio José es riguroso. Parecía que todo podía salir mal, pero no, porque nos conocemos hace años. Él es un gran director, me comenta cosas que me vienen muy bien. Lo echo de menos, ojalá tuviera más tramas con él", ha comentado.