José Coronado adelanta en exclusiva la cuarta temporada de 'Entrevías': "Tirso baja a los infiernos y saca al león"

José Coronado recibe a nuestra cámara con el gesto y el vestuario todavía puesto de Tirso Abantos, su personaje en 'Entrevías'. Está serio y la habitación en donde minutos antes grabaron algunas de las escenas de la nueva temporada de la serie está algo oscura. Tirso no pasa por su mejor momento y el clima de duelo, ira y desesperación que dejó la temporada 3 en él aún se siente en el plató. Aunque parezca que todavía está impregnado por las emociones de la ficción, Coronado sale rápidamente del personaje y con una energía más cotidiana y amable (mucho más amable que la de Tirso, claro) se sienta a charlar con esta web. No sin antes dirigirnos un poco: "Vamos hacia la ventana, que hay más luz" y "si me grabas desde allí se verá mejor".