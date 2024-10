Así fue la emotiva despedida de los actores de 'Entrevías': vieron el capítulo final en la casa de José Coronado

Michelle Calvó ponía el broche de oro y cerraba una de sus "etapas más bonitas" de su vida grabando los últimos momentos de 'Entrevías'. En el vídeo, se ve a la que dio vida a Dulce muy emocionada y arropada por sus compañeros de serie. "Nunca he llorado tanto en toda mi vida. Bueno, sí, el último día de rodaje. Me siento tremendamente orgullosa y bendecida por formar parte de algo tan hermoso... Y claro, de alguna manera, hoy también me despedía de Dulce (aunque siempre la llevaré conmigo). Eso sí, jamás de esta familia porque siempre será eterna. Gracias a todos los que nos habéis acompañado todas estas temporadas, por los mensajes tan bonitos que nos enviáis y el amor que recibimos de nuestro trabajo. Es gasolina", explica la actriz en su cuenta de Instagram.