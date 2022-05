Tirso y Gladys ya no pueden ocultar lo que sienten. Tras otro beso en la puerta de la casa del ferretero, Gladys entra y pasan la tarde juntos.

Justo antes de irse, Gladys se encuentra con Jimena, quien no se esperaba encontrarse con ella y menos sin la camiseta puesta. Tirso no entiende cómo siempre su hija se deja las llaves y justo hoy no.