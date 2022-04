En una conversación con su abuelo, Irene mete la pata y le revela que a su madre le gustan las mujeres. Jimena le dice a su hija que no pasa nada, que tiene que hablar con Tirso.

Pero el ferretero no entiende nada, Jimena se casó con Iván y él pensaba que lo hizo por amor. Jimena le explica que su marido no tiene la culpa, "esto ya venía de antes", le explica, "¿por qué te casas con un hombre al que no querías?", le pregunta.