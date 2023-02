Hugo confiesa toda la verdad a Ainara mientras Inés descubre su relación secreta

"Hugo, me diste tu palabra. Como no me lo digas te juro que no me vuelves a ver el pelo", le reclamó Ainara habiendo vivido constantes idas y venidas de su nuevo novio e intuyendo que estaba callando algo. No era la primera vez que Hugo se veía en esa situación, pero no volver a ver a Ainara le asustó así que acabó contándole que llevaba meses teniendo relaciones sexuales con su madre.