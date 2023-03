Hugo culpó a Inés de todas las desgracias que habían pasado en su vida, incluida la pérdida de su padre y de su hermano Mauro , desde que ella apareció en su vida. Por su parte, la protagonista de este escándalo no aceptaba que él ya no quisiera estar con ella.

"En cuanto conocí a Ainara me di cuenta que lo que conocí contigo no era amor (...) Me has obligado a estar contigo. Debiste parar. Me doblas la edad y tú eras la adulta. Debiste parar, debiste cuidar de mí. Si hubiéramos parado, ni mi padre ni mi hermano estarían muertos. Estoy solo y atrapado. Para ti nunca es suficiente amor", le recriminó Hugo a Inés en la discusión que estaba teniendo.