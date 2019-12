Espectacular, emocionante e inolvidable: así fue la gran fiesta de la luz que celebramos en Guadalupe

El pueblo de Guadalupe ha vivido uno de esos momentos que no se olvidan. Con la colaboración de Ferrero Rocher y Mediaset España, la magia de la Navidad ha recorrido todas las calles del municipio gracias a una espectacular iluminación que destaca por su belleza y su espíritu solidario.

Mediaset España no tenía mejores embajadores para llenar de alegría y pasión al pueblo de Guadalupe en una de las experiencias que no olvidarán jamás. Paz Padilla y Jesús Vázquez serán los encargados de despedir el año 2019 y, cómo no, dar la bienvenida a 2020.