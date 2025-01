Si eres de esas personas que en los momentos intensos no pueden despegarse de la pantalla, ¡tienes que leer esto! . Hay una canción que está conquistando todos los corazones : “Me gustaría volver” de CLODIX y Mafalda Cardenal . ¡Te contamos todo sobre este tema que no te dejará indiferente!

Por otro lado, Mafalda Cardenal captura por su forma tan sencilla y auténtica de cantar. A sus 22 años, Mafalda se ha convertido en una de las artistas más prometedoras para 2025 . Con canciones como “Pa que me cantes en el coche” o “Si tiene que ser, será” , Mafalda ha encontrado la manera de conectar con un público joven . Con solo una guitarra y su voz, nos habla sin filtros de lo que le pasa.

CLODIX y Mafalda Cardenal se han unido para crear un tema que ya muchos consideran un himno , y no es para menos. La canción refleja esa dualidad de querer olvidar mientras te aferras a lo que queda de esa historia . Es algo que todos hemos sentido, ¿Quién no ha pasado por alguna ruptura alguna vez?

El tema dio comienzo gracias a Claudia Infante (CLODIX) y Àlex Palomo, quienes más adelante se unirían a Mafalda Cardenal. A su vez, Àlex Palomo participó como productor al lado de Paco Salazar . La parte de Mafalda, nos cuenta de una manera muy sincera ese pensamiento de querer regresar a un pasado que ya no se puede recuperar , un sentimiento que es muy común.

Con "Me gustaría volver", ambas artistas nos invitan a sumergirnos en una historia de amor perdido que todos hemos vivido de alguna manera. Nos llevan a adentrarnos en nuestro yo más sentimental, en ese pequeño niño que todos llevamos dentro. Porque, ¿quién no ha deseado alguna vez regresar a esos momentos que ya no volverán?