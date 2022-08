Edu Soto consigue los 38.000 euros de 'Esta noche gano yo' y comparte el premio con sus compañeros: "Estoy aquí por ellos"

Hasta la segunda prueba, 'la apnea', han llegado Rocío, Carlo, Edu y Ricky. En ella, La apnea los concursantes tenían que resistir bajo el agua aguantando la respiración más que tú rivales. Se han jugado dos rondas con dos apneistas en cada ronda y se han clasificado los dos que han aguantado más tiempo bajo el agua. Con dos minutos y 29 segundos Carlo y con dos minutos Edu, han sido los concursantes que han pasado a la gran prueba final.

En 'el anillo de la victoria', los finalistas, Edu y Carlo , tenían que encajarse cada uno con manos y pies cada uno en el interior de uno de los aros plateados suspendidos a cinco metros de altura, desde lo que han tenido que responder a una serie de preguntas. Por cada fallo, ese aro se iba inclinando hacia delante unos segundos. Finalmente, Edu Soto ha sido el que más tiempo ha aguantado, proclamándose ganador de 'Esta noche gano yo' y llevándose los 38.000 euros del bote.

Nada más tener en sus manos el cheque de 38.000 euros y de ser proclamado ganador, Edu Soto ha comunicado su decisión: "Se lo dedico a la gente cabezota, que no se rinde y no se deja vencer. Hemos sido todos unos ganadores. A riesgo de quedar como un idiota tanto en mi casa como en las vuestras, quiero decir que este premio lo he conseguido por ellos y por eso quiero compartir la mitad de este premio con mi equipo".