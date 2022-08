Belinda Washington y Michelle Calvó sufren un aparatoso accidente y tienen que ser atendidas por el servicio médico de 'Esta noche gano yo'

Durante la prueba, en la que ya se lesionó hace unos días 'La Terremoto de Alcorcón', la actriz Belinda Washington ha sufrido una aparatosa caída . Aunque no quería dejar el juego para seguir participando y tratar de llevarse la codiciada victoria, finalmente ha tenido que ser asistida por el equipo médico del programa.

Finalmente, Belinda Washington ha decidido abandonar la gran final del programa , ya que no se encontraba con fuerzas de continuar con las pruebas de la gran final de 'Esta Noche Gano Yo'.

Michelle Clavó también ha tenido un accidente que ha terminado con una herida en el pie por la que han tenido que darle puntos: "Lo que más me duele es no poder seguir participando con mi equipo, pero estoy aquí para apoyarles. Lo peor es no poder seguir con mis compañeros, pero entiendo que tengo que curarme", ha dicho muy emocionada.