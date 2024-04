Manu y May llenan de amor el plató de 'Factor X' con un apasionado beso al terminar su actuación

Tras el show musical, se han dado un beso apasionado. "¡Qué bonito es el amor!", apuntaba Lali Espósito muy emocionada, para después darles un rotundo "sí". No obstante, 'MYL' no ha tenido mucha suerte, puesto que tan solo Lali Espósito les ha dado un sí y el resto de jurados ha decidido que "no".

La tercera y última era la pareja formada por Manu y May, que en su presentación iban a confesar que llevaban tan solo cinco meses juntos siendo novios. Y se han lanzado a cantar 'Yo te esperaré', con la pasión por bandera y dándolo absolutamente todo. Y guitarra en mano. ¡Qué pareja de artistazos! No obstante, no han tenido mucha suerte, puesto que todo el jurado ha dicho que "no".