Teete, Zoe, Jaqui Lin y 'Belter Souls', los primeros elegidos por el jurado en 'Factor X'

En el estreno, Vanesa Martín era la primera en poder escoger (los turnos de elección en el jurado irán rotando cada semana) entre los participantes que durante la noche habían conseguido mayoría de síes en el jurado. "Tengo en mi corazón un nudo real. Ahora que os veo de nuevo, veo tanto talento y esfuerzo... Esta noche me voy a dejar llevar por mi corazón", expresaba antes de dar el nombre de su primer fichaje. Muy atentos, guardaban silencio Lali, Willy Bárcenas y Abraham Mateo.

El siguiente turno era el de Willy Bárcenas . El solista de 'Taburete' aseguraba que para él era muy difícil escoger porque hasta ese mismo momento sentía dudas ya que "todos nos han hecho sentir", explicaba. No obstante, Willy Bárcenas argumentaba que quería mirar hacia el futuro y creía que había "una joya". De nombre, Zoe.

La actuación de Zoe en un principio parecía no haber convencido al jurado. Pero tras la propuesta de Willy Bárcenas y conseguir poner la cejilla en la guitarra, ha provocado la emoción total en el veredicto .

"Este es el momento más duro, sin duda", confesaba Abraham Mateo cuando era su turno para elegir entre los participantes. El cantante, no obstante, animaba a todos ellos diciéndoles que debían sentirse "orgullosos" por lo que habían hecho. Pero al solo poder escoger a uno, Abraham Mateo se decantó por Jaqui Lin .

La canción cristiana de Jaqui Lin ha causado sensación a todos. Y es que se trata de un hit que nació a raíz de una "experiencia espiritual" que tuvo. "Sentí que Dios me llamaba a una misión en concreto, con ese don que me ha regalado, que es la voz", confesaba antes de su show al veredicto. Abraham Mateo se había mostrado fascinado y aseguraba tener escrito ya antes de que terminase la actuación de Jaqui Lin que quería trabajar con ella. "No sé si es una cosa de Dios", apuntaba Abraham Mateo.