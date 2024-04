Ana Ascanio cumple un sueño al cantar su tema sobre la prematuridad escrito para su hija ante Vanesa Martín: "Es un regalo"

“Adoro a Vanesa Martín”, revelaba Ana antes de subirse al escenario y nos confesaba sus motivaciones para presentarse al programa: “ Quiero enseñarles a mis hijas que, por muy dura que sea la vida y muchos golpes que te den, hay que ir persiguiendo siempre los sueños porque, en algún momento se van a cumplir. Y, por otro lado, me gustaría visibilizar la prematuridad, la canción que voy a cantar es una que le escribí a mi hija pequeña” .

Y es que, contaba que cuando me quedé embarazada tuvo que dejar un poco la música porque se le "complicó el embarazo y mi niña nació prematura, fue el momento más duro de mi vida, pero como siempre digo: ‘que la sonrisa no me falle”.